В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz из‑за письма от мэрии

В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz. По словам артистов, это произошло по требованию полиции. Об этом артисты рассказали в своем телеграм-канале.

Они добавили, что позднее могут «оспорить это решение в прокуратуре или каких‑то еще сказочных инстанциях». Издание E1.ru подтвердило, что выступление пришлось отменить из‑за обращения правоохранителей.

Организаторы концерта также сообщили журналистам, что получили письмо от администрации города. В нем также содержится запрет на проведение шоу Anacondaz. Мэрия это письмо не прокомментировала.

Согласно тексту письма, выступление музыкантов не согласовали «в связи с нарушением требований действующего законодательства, а также отсутствием согласования особенностей обеспечения правопорядка при проведении мероприятия с УМВД России по Екатеринбургу».

Anacondaz попытались перенести выступление на другую городскую площадку, но полиция, по информации E1.ru, приехала и туда.

Участники коллектива отметили, что за последнее время это не первое выступление, которое пришлось отменить. Группа не выступила на фестивале «Улетай» в Удмуртии, также отменили фестиваль «Смена» в Екатеринбурге, где планировалось участие Anacondaz.

Московская концертная площадка «Главклуб» ранее рассказала, что из‑за давления на организаторов со стороны властей пришлось отказаться от концертов Anacondaz, Манижи и «Несчастного случая». Это случилось незадолго до того, как «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов.