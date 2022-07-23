перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Анапе госпитализировали девять человек после посещения аквапарка 2:31
В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz из‑за письма от мэрии 1:59
В МАМТ покажут самые известные классические оперы — «Дон Жуана», «Отелло» и «Евгения Онегина» 1:03
Вышел трейлер мультсериала «Я есть Грут». Шоу выйдет на Disney+ в августе Вчера в 23:52
Sheidlina Арт&NFT/Telegram
Художница Елена Шейдлина приняла участие в NFT-проекте Gucci Вчера в 22:59
На Comic-Con показали новый трейлер «Колец власти» Вчера в 22:58
На съемках сериала «Правосудие» случилась перестрелка. Две машины врезались в реквизит Вчера в 22:25
В Италии активисты приклеили себя к картине Боттичелли «Весна» ради борьбы с климатическим кризисом Вчера в 21:54
Яшина, Каца, Шаведдинова, Белоцерковскую и Лазареву признали иноагентами Вчера в 21:12
Схема московского метро 2030 года, сложности с поставками Orbit и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Маугли показал клип на «Иерихон» Вчера в 20:43
В Берлине заброшенную тюрьму превратили в тихий отель. Посмотрите на эти успокаивающие интерьеры! Вчера в 20:37
В США мужчина заразился одновременно коронавирусом и оспой обезьян Вчера в 20:32
В Переделкино пройдет выставка — посвящение книге Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания» Вчера в 19:53
Надувная мебель IKEA, спрей-презерватив и бургер для взрослых: 10 «жемчужин» из Музея провалов Вчера в 19:53
IFC Films/YouTube
Вышел трейлер фильма «Burial», в котором снялись Том Фелтон и Шарлотта Вега Вчера в 19:02
«Алания» потеряла кубок за победу в чемпионате России 1995 года Вчера в 18:59
Оззи Осборн и Тони Айомми из Black Sabbath записали трек «Degradation Rules» Вчера в 17:58
YouTube начнет удалять ролики с дезинформацией об абортах Вчера в 17:54
Генсек ООН подписал c Россией соглашение по вывозу зерна из Украины Вчера в 17:48

В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz из‑за письма от мэрии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:59

В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz. По словам артистов, это произошло по требованию полиции. Об этом артисты рассказали в своем телеграм-канале.

Они добавили, что позднее могут «оспорить это решение в прокуратуре или каких‑то еще сказочных инстанциях». Издание E1.ru подтвердило, что выступление пришлось отменить из‑за обращения правоохранителей.

Организаторы концерта также сообщили журналистам, что получили письмо от администрации города. В нем также содержится запрет на проведение шоу Anacondaz. Мэрия это письмо не прокомментировала.

Согласно тексту письма, выступление музыкантов не согласовали «в связи с нарушением требований действующего законодательства, а также отсутствием согласования особенностей обеспечения правопорядка при проведении мероприятия с УМВД России по Екатеринбургу».

Anacondaz попытались перенести выступление на другую городскую площадку, но полиция, по информации E1.ru, приехала и туда.

Участники коллектива отметили, что за последнее время это не первое выступление, которое пришлось отменить. Группа не выступила на фестивале «Улетай» в Удмуртии, также отменили фестиваль «Смена» в Екатеринбурге, где планировалось участие Anacondaz.

Московская концертная площадка «Главклуб» ранее рассказала, что из‑за давления на организаторов со стороны властей пришлось отказаться от концертов Anacondaz, Манижи и «Несчастного случая». Это случилось незадолго до того, как «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» в России артистов.

Подробности по теме
Концертные агентства в России стали включать в договор с артистами запрет на высказывания о политике
Концертные агентства в России стали включать в договор с артистами запрет на высказывания о политике
События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить