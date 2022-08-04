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Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:42

Сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержали 95 сенаторов, один республиканец Джош Хоули проголосовал против, а его однопартиец Рэнд Пол воздержался.

Американский закон предполагает, что сенат должен дать согласие на процедуру ратификации, которую выполняет президент. Теперь Джо Байден должен подписать документы о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО и направить их в альянс.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако против их присоединения выступила Турция, которая обвинила страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.

Швеция и Финляндия согласились снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности. Кроме того, страны пообещали Турции полное сотрудничество в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана. В результате в конце июня Анкара согласилась на присоединение стран к НАТО.

5 июля в Брюсселе состоялось подписание протокола о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Документ подписали представители МИД всех 30 стран — участниц Североатлантического альянса.

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