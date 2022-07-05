В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс

В Брюсселе состоялось подписание протокола о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой

Под протоколом подписались представители МИД всех 30 стран-участниц Североатлантического альянса. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что это «по-настоящему исторический момент» и теперь альянс станет еще сильнее.

Подписание этого документа означает, что Хельсинки и Стокгольм смогут участвовать во встречах НАТО и получат более широкий доступ к разведданным. Однако на период их вступления — до ратификации — на страны не распространяется пятая статья договора альянса о коллективной защите, нападение на одного члена альянса по которой является нападением на всех.

Отмечается, что процесс ратификации (придания документа юридической силы), может занять до года. Сделать это должны парламенты всех стран-участниц. После этого Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако против их присоединения выступила Турция, которая обвинила страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.

Швеция и Финляндия согласились снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности. Кроме того, страны пообещали Турции полное сотрудничество в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана. В результате в конце июня Анкара согласилась на присоединение стран к НАТО.