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Эрдоган: Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Семён Гудошников
Сегодня в 21:12

Турция не скажет «да» на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, пишет ТАСС.

Причиной такого решения Эрдоган назвал отказ этих двух стран выдать Турции подозреваемых в причастности к террористическим организациям. По его словам, даже в парламентах Швеции и Финляндии есть сторонники терроризма.

Эрдоган добавил, что Турция не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. По его мнению, альянс превратится в «сосредоточение террористов», если Турция одобрит их вступление.

Турецкий лидер также рекомендовал шведским и финским делегациям не утруждать себя поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их принятие в НАТО.

В 2019 году Хельсинки и Стокгольм ввели ограничения на экспорт продукции оборонной промышленности в Турцию в связи с ее операциями в Сирии. Турецкий канал TRT Haber 16 мая сообщил, что Швеция и Финляндия отказались выдать Анкаре 33 членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Турция считает террористическими.

Швеция и Финляндия в середине мая официально объявили, что намерены подать заявку на вступление в НАТО. Для вступления страны в альянс все его члены должны поддержать заявку.

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