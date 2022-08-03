Суд обязал основателя «Мужского государства»* возместить ущерб сети «Тануки» от травли

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода обязал основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова возместить ущерб сети ресторанов «Тануки» от атак и травли. Об этом сообщает ТАСС.

Ущерб от действий Позднякова компания оценила в 158 000 рублей. Однако суд отказался удовлетворить исковые требования «Тануки» к нижегородским сторонникам «Мужского государства» Дмитрию Губанову и Игорю Носову.

В августе 2021 года основатель телеграм-канала «Мужское государство» призвал своих сторонников атаковать «Тануки» из‑за рекламы с темнокожим мужчиной. Он назвал пост в инстаграме** ресторана «пропагандой мультикультуризма» и пригрозил «парализовать» работу сети. Активисты начали делать заказы в «Тануки» и отказываться от них, устраивать DDoS-атаки и писать оскорбительные комментарии.

В ответ на угрозы «Тануки» запустили тег #ЯМыТануки и призвали пользователей соцсетей достучаться до основателя Telegram Павла Дурова с просьбой заблокировать канал Позднякова. Юзеры начали противостоять последователям праворадикального и женоненавистнического «Мужского государства» — писать посты в поддержку ресторана, заказывать суши, поднимать рейтинг ресторана и призывать правоохранителей обратить внимание на дело.

В октябре представитель «Тануки» Станислав Колосков заявил, что компания потеряла часть выручки из‑за действий Позднякова, но назвал сумму незначительной.

* «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

** Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена.