«Мужское государство» устроило онлайн-атаку на «Тануки» из‑за пропаганды ЛГБТ

Основатель националистического и женоненавистнического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил в своем телеграме об атаке на сеть доставки «Тануки».
В постах есть мат, поэтому мы не можем дать на них ссылку по требованию Роскомнадзора. Ищите их в телеграм-канале Позднякова.
Причиной недовольства Позднякова стали фотографии с темнокожим мужчиной и посты, которые, по его словам, пропагандируют ЛГБТК-сообщество, а также аватарка с радужным флагом в месяц прайда. Он призвал своих сторонников делать массовые заказы в «Тануки» с оплатой наличными или картой курьеру, а потом отказываться, чтобы парализовать работу компании. Сайт сети подвергся серии DDoS-атак.
Основатель «Мужского государства» требует от руководства «Тануки» удаления постов с темнокожим мужчиной и «пропагандой ЛГБТК», а также извинения перед «русской нацией» за навязывание «чуждых ей ценностей» в инстаграме.
Компания оперативно отреагировала на сбои в работе сайта и фейковые заказы, рассказав об этом подписчикам в сторис. Руководство заявило, что не будет следовать условиям «Мужского государства», и призвало пожаловаться на телеграм-канал Позднякова.
26 августа представители националистического и женоненавистнического движения стали угрожать сооснователю сервиса доставки суши «Ёбидоёби» Константину Зимену из‑за рекламы с темнокожим мужчиной. Поздняков слил в своем телеграм-канале его личный номер, устроил серию DDoS-атак на сайт компании и призвал подписчиков делать «липовые заказы».
Через несколько дней «Ёбидоёби» опубликовала в инстаграме пост с извинениями. «От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху», — говорится в сообщении.