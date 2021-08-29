«Мужское государство» устроило онлайн-атаку на «Тануки» из‑за пропаганды ЛГБТ

Основатель националистического и женоненавистнического движения «Мужское государство» Владислав Поздняков объявил в своем телеграме об атаке на сеть доставки «Тануки».

В постах есть мат, поэтому мы не можем дать на них ссылку по требованию Роскомнадзора. Ищите их в телеграм-канале Позднякова.

Причиной недовольства Позднякова стали фотографии с темнокожим мужчиной и посты, которые, по его словам, пропагандируют ЛГБТК-сообщество, а также аватарка с радужным флагом в месяц прайда. Он призвал своих сторонников делать массовые заказы в «Тануки» с оплатой наличными или картой курьеру, а потом отказываться, чтобы парализовать работу компании. Сайт сети подвергся серии DDoS-атак.

Основатель «Мужского государства» требует от руководства «Тануки» удаления постов с темнокожим мужчиной и «пропагандой ЛГБТК», а также извинения перед «русской нацией» за навязывание «чуждых ей ценностей» в инстаграме.