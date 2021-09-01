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Обращения к Дурову, заказы суши и слова поддержки: как пользователи вступились за «Тануки»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:35

Между последователями праворадикального и женоненавистнического движения «Мужское государство» и пользователями, вставшими на сторону сети «Тануки», развязалась настоящая онлайн-война. Пока первые снижают рейтинг компании в магазинах приложений и онлайн-картах, устраивают DDoS-атаки на сайт и делают фейковые заказы, вторые — пытаются им противостоять.

Под хештегом #ЯМыТануки пользователи пишут посты в поддержку атакованной сети. Они заказывают суши, поднимают рейтинг ресторана, призывают правоохранителей обратить внимание на «Мужское государство», а Павла Дурова и Роскомнадзор — заблокировать аккаунты их основателя Владислава Позднякова, который координирует атаки.

«Мужское государство» устроило онлайн-атаку на «Тануки» из‑за рекламы с темнокожим мужчиной и аватаркой с радужным флагом, которую они поставили в своем инстаграме во время Месяца прайда. Поздняков требует от руководства сети удалить неугодные ему рекламные посты и извиниться перед «русской нацией» за навязывание «чуждых ей ценностей».

Прошлая подобная атака праворадикалов — на сеть «Ёби-доёби» — оказалась успешной. В своих соцсетях они извинились за рекламу с темнокожим актером и удалили ее, хотя обещали этого не делать. При этом в некоторых постах извинения были адресованы «общественности», а в некоторых — «русской нации», как того просил Поздняков. Почему «Ёби-доёби» капитулировали, неизвестно, основатель компании Константин Зимен говорил, что ежечасно получает угрозы, в том числе физической расправой.

В случае с «Тануки» дело тоже не ограничилось злобными комментариями. 30 августа в московскую полицию поступило сообщение о минировании всех ресторанов сети. Как сказал источник ТАСС в правоохранительных органах, оно поступило из Стокгольма, его отправительница — неназванная женщина. Полиция проводит проверку.

Пользователи, которые встали на сторону «Тануки», заполонили инстаграм-аккаунт Павла Дурова просьбами заблокировать телеграм-канал Позднякова.

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После того как на эти комментарии обратил внимание сам Поздняков, в инстаграм к Дурову пришли десятки его сторонников. Они, напротив, призывают оставить «Мужское государство» в покое, а заблокировать каналы «Тануки» и сообществ, отстаивающих права ЛГБТК+.

Онлайн-война развернулась и в магазинах приложений. Сперва в Google Play сторонникам «Мужского государства» удалось снизить рейтинг «Тануки» до 1,5 звезды, затем у их противников получилось повысить его до 2,7.

Рейтинг приложения «Тануки» в Google Play
Рейтинг приложения «Тануки» в Google Play

Подавляющее число негативных комментариев было сделано после 29 августа — даты объявления войны «Тануки» со стороны «Мужского государства». При этом пользователи жалуются не на темнокожих актеров в рекламе и «пропаганду ЛГБТ», а на якобы медленную доставку, плохую работу приложения и низкое качество еды.

В App Store, несмотря на призывы Позднякова, рейтинг приложения компании не изменился — 4,8 балла.

В инстаграме «Тануки» появились сотни комментариев со словами поддержки. Многие пишут, что теперь обязательно закажут у них суши.

За сеть заступилась и общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Она собирается обратиться в Роскомнадзор и силовые структуры с требованием привлечь к ответственности инициаторов и участников кампании против «Тануки».

В Кремле насчет ситуации дают расплывчатые формулировки. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что реагировать на угрозы от «Мужского государства» должна не администрация президента, а правоохранительные органы.

«Мы видели сообщения в СМИ, но, честно говоря, безусловно, это не наша прерогатива, и если там есть какие‑то нарушения закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны на это реагировать», — сказал представитель главы государства.

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