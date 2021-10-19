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«Тануки» намерена взыскать с «Мужского государства»* убытки от атак и травли

Денис Ламехов
Сегодня в 12:00

Сеть ресторанов «Тануки» готовит судебный иск против движения «Мужское государство»*. Об этом основатель компании Александр Орлов рассказал в интервью Forbes.

В заявлении будут указаны все убытки «Тануки» из‑за атак и травли «Мужского государства». Орлов не назвал точные цифры, сославшись на коммерческую тайну.

Другой представитель «Тануки» — Станислав Колосков заявил, что компания подсчитывает размер убытков и упущенной выгоды. Полная сумма ущерба будет определена после того, как все каналы движения и его основателя Позднякова прекратят работу. Колосков отметил, что компания потеряла часть выручки в конце августа, когда сторонники «Мужского государства» атаковали сайт и приложение компании, но назвал сумму «незначительной».

Колосков добавил, что именно «Тануки» обратилась к Apple и Google с просьбой блокировать телеграм-каналы «Мужского государства». «Мы пошли к ним, потому что у них есть политика по дозволенному и недозволенному контенту. Действия „Мужского государства“ нарушают их регламенты», — сказал он.

После этого в начале октября онлайн-платформы потребовали от Telegram заблокировать канал основателя движения. Мессенджер удовлетворил их просьбу.

Вчера, 18 октября, нижегородский областной суд признал движение «Мужское государство», созданное Владиславом Поздняковым, экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. По решению суда будут заблокированы три телеграм-канала: основной канал Позднякова, канал «Мужского государства» (оба уже заблокированы), сайд-проект «Бутылка», а также шесть пабликов во «ВКонтакте».

МГ известно угрозами и травлей в адрес ЛГБТ-активистов и феминисток, участников панк-группы Pussy Riot, журналистов, а также брендов, поддерживающих мультикультурность и разнообразие.

* «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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