перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая эмбарго на поставки золота 16:12
BTS выпустят кулинарную книгу c личными рецептами 16:00
«Пока речи о сожжении не идет»: уральские «эсеры» купили сотни книг с ЛГБТ-героями и передали их РПЦ 15:44
Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Китай намерен принять решительные меры в ответ на ее визит 14:53
«Тануки»/«ВКонтакте»
Суд обязал основателя «Мужского государства»* возместить ущерб сети «Тануки» от травли 14:32
На «Госуслугах» стартовал прием заявок от ИТ-специалистов на отсрочку в осенний призыв 14:05
В России стоимость вин из Чили и Аргентины вырастет на 30% 14:04
Ректор «Шанинки» Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве. Его отпустили под домашний арест Обновлено в 13:18
«Курара» и Obladaet: площадка Summer Stage объявила концертную программу на август 13:08
Drake/YouTube
Жизнь рэп-звезды в новом клипе Дрейка «Sticky» 13:01
Австралия объявила первую за десять лет проверку боеготовности войск 11:55
ТАСС: ректора РАНХиГС Мау отпустили из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде 10:52
Возвращение домой в трейлере финального сезона «Атланты» 10:40
Шути Гатва сыграет первого Доктора-гея в сериале «Доктор Кто» 10:00
Александр Авилов/Агентство «Москва»
ФОМ: 69% россиян никогда не были за границей, 30% не выезжали за пределы региона 9:42
Россиянам и белорусам все же разрешат сдавать несколько вариантов TOEFL, но в удаленном формате 9:00
Селена Гомес спродюсирует ремейк фильма «Деловая женщина» 2:06
Warner Bros. отменила релиз фильма «Бэтгерл» 1:37
Элизабет Мосс снимется в мини-сериале «Вуаль» от автора «Острых козырьков» 1:06
Вышел трейлер хоррора «Великолепный» с Дж.-К.Симмонсом в роли древнего бога, живущего в туалете 0:32

На «Госуслугах» стартовал прием заявок от ИТ-специалистов на отсрочку в осенний призыв

Семён Гудошников
Сегодня в 14:05

На «Госуслугах» начали принимать заявки на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва. Об этом говорится в телеграм-канале Минцифры.

Чтобы попасть в список, необходимо работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Иметь высшее профильное образование, стаж работы в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, при этом сама компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.

Если стаж призывника меньше 11 месяцев, он должен был устроиться на работу в течение года после окончания учебы. В заявке следует указать возраст, номер диплома, специальность и вуз, стаж и военный комиссариат учета. Окончательное решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия.

Заявки на отсрочку в рамках весеннего призыва принимались до 1 мая 2022 года. Их подали 8700 специалистов, 1000 из которых не подошли под требования Минобороны. Большинство одобренных заявлений подали мужчины 23–24 лет со стажем в 1–2 года.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сказал, что страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. А в апреле он ожидал отъезд еще 70–100 тыс. айтишников.

27 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% уехавших вернулись обратно. По данным МВД от конца июня, российской ИТ-отрасли не хватает около 170 тыс. специалистов. Сейчас в ней занято около 1 млн человек.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Михаил Мишустин
Сергей Плуготаренко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить