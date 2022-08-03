На «Госуслугах» стартовал прием заявок от ИТ-специалистов на отсрочку в осенний призыв

На «Госуслугах» начали принимать заявки на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках осеннего призыва. Об этом говорится в телеграм-канале Минцифры.

Чтобы попасть в список, необходимо работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня. Иметь высшее профильное образование, стаж работы в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, при этом сама компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.

Если стаж призывника меньше 11 месяцев, он должен был устроиться на работу в течение года после окончания учебы. В заявке следует указать возраст, номер диплома, специальность и вуз, стаж и военный комиссариат учета. Окончательное решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия.

Заявки на отсрочку в рамках весеннего призыва принимались до 1 мая 2022 года. Их подали 8700 специалистов, 1000 из которых не подошли под требования Минобороны. Большинство одобренных заявлений подали мужчины 23–24 лет со стажем в 1–2 года.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сказал, что страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. А в апреле он ожидал отъезд еще 70–100 тыс. айтишников.

27 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что порядка 85% уехавших вернулись обратно. По данным МВД от конца июня, российской ИТ-отрасли не хватает около 170 тыс. специалистов. Сейчас в ней занято около 1 млн человек.