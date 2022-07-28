Сайт проекта Tor вновь запретили в России

Ленинский районный суд Саратова признал информацию, размещенную на сайте проекта Tor, запрещенной к распространению в России. Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района, пишет «Интерфакс».

В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт Tor Project. В пресс-службе РКН тогда сообщили, что сайт браузера-анонимайзера попал в реестр запрещенной информации из‑за размещения на нем «информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту»

В мае 2022-го решение о блокировке сайта The Tor Project было отменено Апелляционным судом. Юристы «Роскомсвободы», которые подавали апелляцию, отмечали, что российское законодательство не содержит никакого общего запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN и анонимайзерами. Дело направили на новое рассмотрение. 22 июля РКН разблокировал сайт.