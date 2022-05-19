Юристы «Роскомсвободы» добились отмены блокировки сайта Tor Project в России

Апелляционный суд отменил решение о блокировке сайта Tor Project в России. Об этом заявила «Роскомвобода», юристы которой и подали апелляцию.

По словам адвоката Екатерины Абашиной, у них было два довода. Первый — в 2017 году суд первой инстанции не привлек к участию в деле The Tor Project Inc. Это, как отмечает юристка, безусловное основание для отмены решения о блокировке, поскольку оно затрагивает права и обязанности владельца сайта.

Второй довод заключается в том, что российское законодательство не содержит никакого общего запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN и анонимайзерами.

Теперь сайт Tor Project должны разблокировать. Дело направили на новое рассмотрение, уже с участием владельца сайта.

«Думаю, дело вернется в суд первой инстанции в течение месяца, и мы продолжим там рассмотрение нашего второго довода об отсутствии каких‑либо законодательных запретов на распространение информации и технологий, аналогичных Tor-у», — сказала Абашина.

Роскомнадзор заблокировал сайт Tor Project в декабре 2021 года. Причиной назвали информацию о средствах доступа к запрещенному контенту. Доступ к сайту ограничили после обращения команды Tor к пользователям с призывом создавать больше мостов, «чтобы россияне оставались в сети». Для обхода блокировки они также опубликовали отдельную инструкцию.