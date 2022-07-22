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Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project

Денис Ламехов
Сегодня в 13:10

Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Project. Сайт исчез из реестра запрещенных ресурсов, разблокировку подтвердила «Роскомсвобода».

Медиаюрист «Роскомсвободы», адвокат Екатерина Абашина заявила: «Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало».

По словам Абашиной, организация отправляла РКН отдельное уведомление об этом и спустя месяц получила ответ: «В скором времени мы разблокируем этот сайт».

В мае решение о блокировке сайта Tor Project было отменено Апелляционным судом — апелляцию также подавала «Роскомсвобода».

По словам Абашиной, у организации было два довода. Первый — в 2017 году суд первой инстанции не привлек к участию в деле The Tor Project Inc. Это, как отмечала юристка, является безусловным основанием для отмены решения, поскольку оно затрагивает права и обязанности владельца сайта.

Второй — российское законодательство не содержит никакого общего запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN и анонимайзерами.

Роскомнадзор заблокировал сайт Tor Project в декабре 2021 года. В пресс-службе РКН тогда сообщили, что сайт браузера Tor попал в реестр запрещенной информации из‑за «размещения на указанном сайте информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

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