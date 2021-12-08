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Роскомнадзор заблокировал в России сайт Tor

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:34

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт Tor из‑за информации о средствах доступа к запрещенному контенту. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что решение о блокировке было принято на основании судебного постановления.

Доступ к сайту ограничили после обращения команды Tor к пользователям с призывом создавать больше мостов, «чтобы россияне оставались в сети». Для обхода блокировки они также опубликовали отдельную инструкцию.

7 декабря РКН пригрозил заблокировать сайт www.torproject.org, если его владелец, Tor Project, не удалит запрещенную информацию. В качестве основания для блокировки ведомство ссылалось на решение Саратовского районного суда от 2017 года о внесении адреса https://www.torproject.org/ в реестр запрещенных сайтов.

С 1 декабря российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к браузеру Tor. Проект GlobalCheck сообщил о блокировке части узлов, к которым подключаются клиенты сети. Для этого используются ТСПУ — технические средства противодействия угрозам. По словам специалистов «Роскомсвободы», Tor блокируется «Ростелекомом».

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