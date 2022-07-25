«Локи», новый Капитан Америка и суперзлодеи: какие картины выпустит Marvel в рамках пятой фазы

Кинокомпания Marvel делит релизы своих фильмов и телесериалов, основанных на персонажах Marvel Comics, на так называемые фазы — каждая длится по два года. Через полгода стартует уже пятая фаза студии. На фестивале Comic-Con в Сан-Диего Marvel раскрыла свои планы на 2023-й и 2024-й. В общей сложности выйдут 12 фильмов и сериалов. Рассказываем, какие супергеройские релизы нас ждут в ближайшие два года. Осторожно: в тексте могут быть спойлеры. «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Премьера: 17 февраля 2023 года

Пятая фаза стартует с выхода комедии «Человек-муравей и Оса: Квантомания». В картине воссоединятся Хоуп Ван Дайн (Красная королева) в исполнении Эванджелин Лилли, Скотт Лэнг (Человек-муравей), которого играет Пол Радд, и Кэсси Лэнг (актриса Кэтрин Ньютон), она же Девушка-муравей и дочь Скотта. Герои исследуют Квантовое Царство. Им предстоит отправиться в путешествие во времени и сражаться против Канга Завоевателя — антагониста, у которого нет сверхспособностей, зато он обладает гениальным интеллектом и осваивает приемы и тактики из разных эпох. Также в фильме появятся Майкл Дуглас в роли Хэнка Пима и Мишель Пфайффер в роли Джанет ван Дайн (Оса). А Билл Мюррей сыграет камео. «Секретное вторжение» Премьера: весна 2023 года

Главную роль, Ника Фьюри, в сериале сыграет Сэмюэль Л.Джексон. Лента посвящена инопланетному вторжению скруллов, пришельцев, которых придумали Стэн Ли и Джек Кирби. Они умеют перевоплощаться в людей, даже тех, кого видели всего один раз. Бен Менделсон сыграет Талоса, известного командира скруллов. А Дон Чидл — полковника Джеймса Роди Роудса. Также в актерском составе — Эмилия Кларк, Оливия Колман, Киллиан Скотт и Кристофер МакДональд. «Стражи Галактики-3» Премьера: 5 мая 2023 года

«Стражи Галактики-3» — это последняя глава серии Джеймса Ганна о космической команде неудачников. В фильме появятся Адам Уорлок (играет Уилл Полтер), Высший Эволюционер (Чуквуди Ивуджи), собака Космо (Мария Бакалова), Гамора (Зои Салдана), Звездный Лорд (Крис Пратт), Дракс (Дейв Баутиста), Реактивный Енот (Брэдли Купер), Грут (Вин Дизель). По словам Джеймса Ганна, действие третьей части франшизы будет происходить после событий «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», где герои сражались с Таносом. Режиссер отметил, что картина «завершит историю текущей итерации „Стражей“» и катапультирует как старых персонажей Marvel, так и новых на следующие десять лет и дальше. На Comic-Con официально представили персонажа Высший Эволюцинер, который является создателем Реактивного Енота (Ракеты). Ранее анонимный инсайдер, называющий себя Роджером Уорделлом в твиттере, писал, что в грядущем фильме у Ракеты появится возлюбленная в лице выдры Лиллы, а Питер Квилл и Небула станут еще более близкими друзьями. «Эхо» Премьера: лето 2023 года

Сериал «Эхо» — это спин-офф «Соколиного Глаза», посвященный глухой супергероине по имени Майя Лопес, более известной как Эхо. Как и в оригинальной картине, эту роль сыграет Алаква Кокс. Винсент Д’Онофрио вернется к роли влиятельного бизнесмена и криминального авторитета Уилсона Фиска. Чарли Кокс присоединится к актерскому составу как Мэтт Мердок (Сорвиголова). Также в многосерийном фильме снимутся Девери Джейкобс, Грэм Грин, Часк Спенсер, Танту Кардинал и Коди Лайтнинг. «Чудеса» Премьера: 28 июля 2023 года

Изначально «Чудеса» снимались как продолжение фильма «Капитан Марвел». Подробностей сюжета пока нет, но он напрямую будет связан с событиями мини-сериала Disney+ «Мисс Марвел». Актерский состав: Бри Ларсон (в роли Кэрол Дэнверс), Тейона Пэррис (Моника Рамбо), Иман Веллани (Камала Хан) и Сэмюэль Л.Джексон (Ник Фьюри). «Локи», 2-й сезон Премьера: лето 2023 года

В первом сезоне главный герой (Локи) попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями (УВИ). У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер, — ему приходится подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы. Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом Бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности». Подробностей продолжения пока немного. Первый сезон заканчивается тем, что Сильвия (Софи Ди Мартино) и Локи (Том Хиддлстон) убивают одну из версий Канга Завоевателя, который был тайным создателем УВИ. Эти события положили начало разветвлению мультивселенной. Известно, что в продолжении сериала Оуэн Уилсон вернется к роли Мобиуса. «Блэйд» Премьера: 3 ноября 2023 года

В фильме «Блэйд» Махершала Али сыграет титулованного охотника на вампиров. Еще в младенчестве он сам получил часть вампирских способностей — Блэйд очень быстрый и сильный, молодо выглядит, его абсолютно не берут никакие болезни и токсины, он может ощущать, если сверхъестественные существа есть поблизости, а еще у него есть иммунитет к укусам и гипнозу вампиров. Помимо Али, ключевые роли картины сыграют Делрой Линдо и Аарон Пьер. Их персонажи пока не раскрываются. «Железное сердце» Премьера: осень 2023 года

Доминик Торн сыграет супергероиню Рири Уильямс (она же Железное сердце) — юного гения, который заполнит пустоту, оставленную Железным человеком. Она в одиночку создаст доспехи, похожие на броню героя Роберта Дауни-младшего. Кстати, Тони Старк тоже появится в фильме — он узнает о достижениях Рири и решит поддержать девушку в ее стремлении стать супергеориней. Перед тем как выйдет сольная картина про Рири Уильямс, героиня появится в сиквеле «Черной Пантеры» — фильме «Черная Пантера: Ваканда навсегда», премьера которого запланирована на 11 ноября 2022 года. «Агата: Шабаш хаоса» Премьера: зима 2023/2024

«Агата: Шабаш хаоса» — это спин-офф ситкома «ВандаВижен», рассказывающей о могущественной ведьме Агате Харкнес, которую играет Кэтрин Хан. До сих пор не до конца понятно, в какое время будет происходить действие ленты — до событий оригинального сериала или во время. В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Уэствью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе шумной соседки. «Капитан Америка: Новый мировой порядок» Премьера: 3 мая 2024 года

Сэм Уилсон, известный под псевдонимом Сокол, примерил костюм Капитана Америки в фильме «Сокол и зимний солдат» и готов появится в сольном фильме — «Капитан Америка: Новый мировой порядок». Сюжет и актерский состав пока остаются в секрете, известно лишь, что Сокола точно вновь сыграет Энтони Маки. Также есть надежда, что Себастьян Стэн вернется в роли Джеймса Баки Барнса, Зимнего солдата. «Сорвиголова: Рожденный заново», 18 эпизодов Премьера: весна 2024 года

Для Чарли Кокса в роли Мэтта Мердока (Сорвиголова) это первый за долгое время сольный проект. Недавно персонаж в исполнении британского актера появлялся в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», а летом 2023-го мы его увидим в сериале «Эхо». Сорвиголова приобрел свои способности в детстве в результате несчастного случая. Он рос в криминальном районе, где однажды был ослеплен радиоактивным веществом. После потери зрения у него усилились другие чувства восприятия, его способности впоследствие получили название «радарное чутье». Мэтт Мердок в совершенстве владеет рукопашным боем и акробатикой, знает множество боевых искусств, а еще великолепный детектив и с помощью своего сонара может управлять летучими мышами. До премьеры еще два года и даже точной даты выхода пока нет. Соответственно, о сюжете и его подробностях говорить пока рано. «Громовержцы» Премьера: 26 июля 2024 года