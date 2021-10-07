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Disney+ разрабатывает спин-офф сериала «ВандаВижен» об Агате Харкнесс

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:37

Disney+ и студия «Марвел» приступили к разработке спин-оффа сериала «ВандаВижен» об Агате Харкнесс. Об этом сообщает Variety.

Точные детали предстоящего шоу держатся в секрете. Однако источники издания описывают сериал как «черную» комедию.

В качестве сценариста и исполнительного продюсера выступит Жаклин Шеффер , которая работала над последней серией «ВандыВижена». К роли Агаты вернется актриса Кэтрин Хан, также известная по фильмам «Мы — Миллеры» и «Сводные братья».

В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Вествью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе «шумной соседки».

Первая серия шоу вышла на сервисе Disney+ 15 января. Сериал быстро обрел популярность среди поклонников киновселенной Марвел и фанатов старых ситкомов. 17 мая «ВандаВижен» получил сразу четыре награды MTV Movie & TV Awards 2021 — за лучший сериал, лучший бой (Ванда vs. Агата), лучшего злодея (Кэтрин Хан) и лучшую роль в сериале (Элизабет Олсен).

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