«Главклубу» под давлением пришлось отменить выступления Манижи, Anacondaz и «Несчастного случая»

Концертная площадка «Главклуб» в Москве сообщила об отмене выступлений Манижи, Anacondaz и «Несчастного случая». Объявление появилось в телеграм-канале клуба.

Anacondaz в составе фестиваля PunkRupor должны были выступить 26 июня, но их заменят другими артистами. Концерты «Несчастного случая» и Манижи планировались на 3 и 8 июля — информацию о возрасте билетов опубликуют позже.

В «Главклубе» заявили, что на организаторов было оказано давление властей.

«После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС», — говорится в сообщении.