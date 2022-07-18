Концертные агентства в России стали включать в договор с артистами запрет на высказывания о политике

Российские концертные агентства стали включать в контракты с артистами пункт, который запрещает политические высказывания со сцены. Об этом РБК рассказали представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп.

По словам директора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, такая практика в последние месяцы носит массовый характер и затрагивает почти все крупные мероприятия.

В контракте одной из групп написано, что исполнитель не имеет права «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный».

Кроме того, артист не может использовать «государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины».

Если эти условия будут нарушены, а концерт перенесут или отменят, исполнителю придется компенсировать расходы на организацию мероприятия и в течение трех дней заплатить штраф 500 тыс. рублей, сказано в договоре.

Еще один источник заявил, что иногда в контрактах с артистами может быть прописан на политические высказывание не только во время концерта, но и в рамках промокампании. Он уточнил, что запрет распространяется на соцсети, интервью и общение с фанатами. Однако предоставить пример такого договора собеседник издания отказался.

По словам главы агентства TCI, которое устаивало концерты Rammstein, «Арии», «Алисы» и других коллективов, Эдуарда Ратникова, ограничения связаны с необходимостью «застраховать выступление артиста». Другой источник РБК отметил, что это в большей степени связано с повышенными рисками запрета деятельности самого промоутера, организовавшего «провокационный концерт».

После начала российской спецоперации на Украине в России стали массово отменять выступления артистов, выступивших против военных действий. В частности, это коснулось концертов ДДТ, Манижи, БИ-2, Anacondaz, «Несчастного случая» и «Машины Времени».