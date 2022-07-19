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Появился официальный синопсис продолжения «Дюны» Дени Вильнева

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:49

Warner Bros. и Legendary опубликовали синопсис «Дюны-2» Дени Вильнева, а также полный актерский состав. Об этом сообщает Variety.

Грядущая картина продолжит рассказ о путешествии Пола Атрейдеса, когда он объединился с Чани и фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой известной Вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он», — гласит официальный синопсис.

В продолжении вновь появятся такие актеры, как Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон.

Кроме того, в «Дюне-2» сыграют Флоренс Пью, Леа Сейду и Сухейла Якуб, а также Остин Батлер в роли Фейда-Раута Харконнена и Кристофер Уокен в роли императора.

Первая «Дюна» Вильнева поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд картина собрала больше 500 млн рублей, после второго уик-энда — миллиард. Это был лучший старт ленты в России в 2021 году.

В США фильм собрал 40,1 млн долларов за первый уик-энд. Это был лучший старт в карьере Вильнева.

«Дюна» поставлена по одноименному роману Фрэнка Герберта. Картина рассказывает историю об аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета Арракис, где добывают самое ценное вещество — пряность.

За обладание им сражаются самые могущественные кланы, мечтающие управлять с его помощью Вселенной. Из‑за этого Арракис становится катастрофически опасным местом. В борьбе за него, как утверждает синопсис ленты, выживут лишь те, кто преодолеет свои страхи.

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