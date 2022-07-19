В США поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата представителей Конгресса США одобрила вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Резолюцию одобрили 394 представителя, против проголосовали 18 законодателей из Республиканской партии.

В документе выражается поддержка Финляндии и Швеции в решении вступить в НАТО. Он также призывает членов Североатлантического альянса посодействовать их приему. Протоколы о ратификации принятия стран в военно-политический блок Джо Байден передал в сенат 12 июля.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако против их присоединения выступила Турция, которая обвинила страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.

Швеция и Финляндия согласились снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности. Кроме того, страны пообещали Турции полное сотрудничество в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана. В результате в конце июня Анкара согласилась на присоединение стран к НАТО.

5 июля Брюсселе состоялось подписание протокола о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. В документе подписались представители МИД всех 30 стран-участниц Североатлантического альянса.