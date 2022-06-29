Кирилл Серебренников сообщил о закрытии «Гоголь-центра». Власти Москвы говорят о смене руководства

Основатель и бывший художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил о закрытии театра.

«„Гоголь-центр“ закрыт. Все. Последним спектаклем будет представление „Я не участвую в войне“ по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль „Берегите ваши лица“ по поэзии Андрея Вознесенского», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Серебренникова, театр решили закрыть «за позицию», «за честность», «за попытку свободы», «за то, что все месяцы, что идет война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира».

В департаменте культуры Москвы, в свою очередь, сказали, что в «Гоголь-центре» сменится руководство. Его художественным руководителем вместо Алексея Аграновича станет Антон Яковлев, а директором — Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию.