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«МК: об отставке Дмитрия Рогозина из «Роскосмоса» объявят в ближайшее время

Семён Гудошников
Сегодня в 13:46

Дмитрий Рогозин готовится покинуть пост главы «Роскосмоса» в ближайшее время. О его отставке могут объявить в течение нескольких часов, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, близкие к ВПК.

По данным СМИ, его место, «по всей видимости», займет Юрий Борисов — вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

Дмитрий Рогозин же, как пишет «МК», займется решением вопросов, связанных с военной операцией России на Украине, возможно, заняв руководящий пост в одной из взятых российскими войсками территорий.

13 июля о скорой отставке Борисова и возможном назначении его на пост главы Роскосмоса писал РБК со ссылкой на источники. В космическом ведомстве ситуацию не прокомментировали.

Борисов занимает должность вице-премьера с 2018 года. В правительстве он курирует направления оборонной промышленности и космоса. Ранее чиновник был замминистра обороны, а до этого — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве и замминистра промышленности и торговли.

Рогозин после начала российской военной операции на Украине заявил, что Роскосмос теперь ставит на первый план «выполнение задачи по обеспечению безопасности государства». Логотип корпорации сменился на красную звезду, а ее глава сделал несколько воинственных заявлений. 19 мая, к примеру, Рогозин сказал, что ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который не понравится России. В конце июня Роскосмос начал серийное производство ракет «Сармат».

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