Роскосмос начал серийное производство ракет «Сармат»

Предприятия Роскосмоса приступили к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректор госкорпорации Дмитрия Рогозина.

По его словам, первым до конца года новые ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае.

Рогозин также добавил, что Роскомос готовится ко второму пуску межконтинентальной баллистической ракеты. Первый успешный пуск был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля.

После начала российской «военной операции» на Украине госкорпорация заявила, что ставит на первый план «выполнение задачи по обеспечению безопасности государства».

Логотип корпорации сменился на красную звезду, а Рогозин сделал несколько воинственных заявлений. 19 мая, к примеру, он сказал, что ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который не понравится России.