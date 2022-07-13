«РБК»: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

Вице-премьер Юрий Борисов намерен уйти в отставку. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на свои источники в том числе в оборонно-промышленном комплексе и правительстве.

Борисов оставит свою должность в ближайшее время. После этого он, по сведениям издания, может стать главой госкорпорации «Роскосмос» или возглавить другой «крупный промышленный актив».

В «Роскосмосе» отказались от комментариев на этот счет. В аппарате Борисова также пока не ответили на запрос журналистов.

В данный момент Борисов курирует в правительстве направления оборонной промышленности и космоса. Он занимает должность зампредседателя правительства более четырех лет, с 2018 года.

Ранее Борисов был замминистра обороны, а до этого — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве и замминистра промышленности и торговли.