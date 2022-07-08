Viagra Boys выпустили третью пластинку «Cave World» и показали клип на один из новых треков

Коллектив также показал абсурдное анимированное видео на одну из песен с пластинки — это трек «Big Boy», записанный при участии Джейсона Уилльямсона, фронтмена британского дуэта Sleaford Mods, близкого Viagra Boys своей грубой и зачастую издевательской подачей.

Шведская постпанк-группа Viagra Boys выпустила третий альбом «Cave World». Его можно послушать здесь .

За продакшен альбома отвечает Пелле Гуннерфелдт — легенда шведского панк- и хардкор-сообщества, он играл во множестве местных групп, в качестве продюсера работал с The Hives во времена их расцвета в начале 2000-х и многими другими коллективами. Сопродюсер — DJ Haydn, электронный музыкант из Стокгольма.

Кроме «Cave World» на счету группы две полноформатных студийных записи. Дебютный альбом «Street Worms» увидел свет в 2018 году, спустя три года был выпущен лонгплей «Welfare Jazz».

«Татуированный мужик истошно чеканит „I Ain’t Nice“ под басовую вязь, прямолинейный ритм и электронные попискивания-повизгивания. Потом примерно то же самое будет проходить в формате спокен-ворд, в формате сбрендившего джаза, нойза, кантри и чуть ли не электропопа. <…> Завизжит саксофон, запищат вновь клавишные» — так описывал устройство и содержимое «Welfare Jazz» музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.