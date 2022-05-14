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Viagra Boys выпустили новый сингл «Troglodyte»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:06

Шведская постпанк-группа Viagra Boys опубликовала новый сингл «Troglodyte». Его можно послушать здесь.

Трек войдет в третий для коллектива альбом «Cave World», его релиз намечен на 8 июля. За продакшн пластинки отвечает Пелле Гуннерфельд — легенда шведского панк- и хардкор-сообщества, игравший во множестве местных групп, а в качестве продюсера работавший с The Hives во времена их расцвета в начале 2000-х. Сопродюсер «Cave World» — DJ Haydn, электронный музыкант из Стокгольма.

Предыдущий альбом Viagra Boys «Welfare Jazz» увидел свет в январе 2021-го. В релиз вошло 13 песен, среди которых — кавер на композицию американского кантри-музыканта Джона Прайна «In Spite of Ourselves».

«Татуированный мужик истошно чеканит „I Ain’t Nice“ под басовую вязь, прямолинейный ритм и электронные попискивания-повизгивания. Потом примерно то же самое будет проходить в формате спокен-ворд, в формате сбрендившего джаза, нойза, кантри и чуть ли не электропопа <…> Завизжит саксофон, запищат вновь клавишные», — так описывал устройство и содержимое пластинки музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

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