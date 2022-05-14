Viagra Boys выпустили новый сингл «Troglodyte»

Шведская постпанк-группа Viagra Boys опубликовала новый сингл «Troglodyte». Его можно послушать здесь.

Трек войдет в третий для коллектива альбом «Cave World», его релиз намечен на 8 июля. За продакшн пластинки отвечает Пелле Гуннерфельд — легенда шведского панк- и хардкор-сообщества, игравший во множестве местных групп, а в качестве продюсера работавший с The Hives во времена их расцвета в начале 2000-х. Сопродюсер «Cave World» — DJ Haydn, электронный музыкант из Стокгольма.