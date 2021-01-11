Главный альбом начала января — «Welfare Jazz» шведской группы Viagra Boys, стоящий немного особняком от так называемого брекзит-рока (постпанк-ревайвла конца десятых). Николай Овчинников объясняет, почему он все же очень показателен для жанра и символизирует его кризис.

Татуированный мужик истошно чеканит «I Ain’t Nice» под басовую вязь, прямолинейный ритм и электронные попискивания-повизгивания. Потом примерно то же самое будет проходить в формате спокен-ворд, в формате сбрендившего джаза, нойза, кантри и чуть ли не электропопа (песня «Girls & Boys» подозрительно напоминает одноименную у Blur, только девочки с мальчиками теперь по полной ощутили кризис идентичности и могут только орать). Завизжит саксофон, запищат вновь клавишные. А речь пойдет про то, что лучший выход — это уход. От дел, от возможностей, от ответственности, от всяческих приличий. Так звучит альбом «Welfare Jazz» шведской группы Viagra Boys. Коллектив, собравшийся по приколу после вечеринки, занялся рефлексивным экспериментаторством, проиграл и высветил все проблемы современного европейского (прежде всего британского) рока.

То, что у нас называют то брекзит-роком, то брекзиткором, оформилось примерно два-три года назад. Угрюмые люди, предпочитающие не петь, но громко чеканить саморазоблачительные куплеты под нервный звук, оказались если не в чартах, то в почете у критиков. Fontaines D.C., Idles, Murder Capital, Shame, Squid и прочие (включая примкнувших к ним или приписанных задним числом разных людей от Porridge Radio и Protomartyr до Sorry и героев нашего текста) оказались очень к месту в эпоху Брекзита.

Методы The Fall, Ника Кейва и прочих деятелей постпанка, предпочитавших мелодиям ритмы, идеально подходили для описания умонастроений людей, вокруг которых творится черт-те что, и, кроме как обращения к гениям прошлого, не остается ничего.

Занятно, что для описания быта и мыслей человека конца 2010-х были выбраны самые консервативные по меркам эпохи вещи: постпанк, переживший уже одну полуудачную ревайвл-волну, гитарная музыка, которую все пытаются хоронить на разные лады уже 20 лет. Это музыка максимально живая во всех смыслах и годная прежде всего для концертов, а не домашнего прослушивания. В прошлом году вышел опус магнум — «A Hero’s Death» Fontaines D.C., где уже от бытописания жителей Ирландии Гриан Чаттен переходит к разоблачению мира высших достижений и бесконечного развития. Важно, что и мелодически этот альбом куда разнообразнее и прошлых записей группы, и новых записей собратьев по самопровозглашенному жанру вроде Idles.

Подробности по теме «A Hero’s Death» Fontaines D.C. как гениальная отповедь миру высших достижений «A Hero’s Death» Fontaines D.C. как гениальная отповедь миру высших достижений

И тут появляется «Welfare Jazz», который коллеги уже пытаются превозносить как новый пик развития жанра. Прежде всего по двум причинам: во-первых, лирика (альбом и вправду текстоцентричный, не зря тут порой вокалист Себастиан Мерфи устраивает сеансы даже не мелодекламации, декламации просто), во-вторых, разнообразие стилей. Оба аргумента, как мне кажется, не совсем самостоятельны. Что касается лирики. Самокопательные куплеты про собственную зловредность не работают без соответствующего музыкального сопровождения. В том же «A Hero’s Death» или «925» группы Sorry похожие вещи проговаривались под зоологический грув аранжировок — этого важного элемента на «Welfare Jazz» очень не хватает. Даже когда музыка появляется, в ней зачастую нет ничего, кроме обнаженного, сухого и лишенного глубины ритмического нерва. И его недостаточно.