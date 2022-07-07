Глава МИД Украины: ни один россиянин не подал заявку на украинскую визу

За неделю действия визового режима между Россией и Украиной ни один россиянин не подал заявку на получение украинской визы, хотя ею интересовались. Этим в эфире телеканала «Украина 24» поделился министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — сказал он.

Кулеба отметил, что в МИД Украины и посольства в разных странах поступали более сотни звонков от россиян, которые интересовались правилами въезда в страну и способом получения визы, но заявку на нее так никто и не подал. Он считает, что такая ситуация демонстрирует изменения в отношениях между россиянами и украинцами после начала «спецоперации».

Визовый режим между Россией и Украиной начал действовать 1 июля. Россияне могут оформить визу в восьми российских городах.

Изменить для россиян правила въезда в страну предложил в начале июня президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, власти идут на подобный шаг из‑за «беспрецедентных угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны.