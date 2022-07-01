Для россиян, въезжающих на Украину, начал действовать визовый режим

С 1 июля начал действовать визовый режим для всех Россиян, въезжающих на Украину. Соглашение между правительствами стран «О безвизовых поездках» утратило силу.

Россияне больше не могут въезжать на Украину, находиться в стране, покидать ее пределы и следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Ее можно оформить в центрах компании VFS Global, которые расположены в восьми городах России — Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Граждане России в других странах могут получить визу в дипломатических учреждениях Украины. Украинские диппредставительства в России перестали функционировать после начала «спецоперации» и разрыва отношений между странами.

В МИДе Украины отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянину пропуск через границу — окончательное решение будут принимать украинские пограничники.

Изменить для россиян правила въезда в страну предложил в начале июня президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, власти идут на подобный шаг из‑за «беспрецедентных угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны.