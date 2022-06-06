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Владимир Зеленский пообещал ввести визовый режим для россиян

Семён Гудошников
Сегодня в 22:38

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для граждан России необходимо ввести визовый режим. Об этом пишет РИА «Новости».

Идею виз для россиян он назвал неплохой и добавил, что у него «достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата».

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян. «Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — отметил тогда Зеленский.

Он поручил премьер-министру страны Дмитрию Шмыгалю проработать этот вопрос.

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