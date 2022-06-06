Владимир Зеленский пообещал ввести визовый режим для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для граждан России необходимо ввести визовый режим. Об этом пишет РИА «Новости».

Идею виз для россиян он назвал неплохой и добавил, что у него «достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата».

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян. «Поднятый вопрос является важным и неотложным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю», — отметил тогда Зеленский.

Он поручил премьер-министру страны Дмитрию Шмыгалю проработать этот вопрос.