МИД Украины объяснил, как россияне могут получить визу для въезда в страну

Россияне могут оформить визу для въезда на Украину в центрах компании VFS Global, сообщается на сайте Министерства иностранных дел республики.

Они находятся в восьми российских городах: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Граждане России в других странах смогут получить визу в дипломатических учреждениях Украины.

В сообщении отмечается, что наличие визы не гарантирует въезд на Украину — окончательное решение будут принимать украинские пограничники.

Украинские посольства и консульства на территории России не работают.