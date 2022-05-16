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Российские активы Renault переходят государству. На заводе возобновят производство «Москвичей»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:16
Обновлено сегодня в 9:39:

В своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он решил возобновить работу московского завода Renault — там вновь начнут производить легковые автомобили под брендом «Москвич».

«Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников. Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода „Москвич“ станет КАМАЗ», — пишет Собянин.

Группа Renault подписала соглашения о передаче своих российских активов России и Правительству Москвы. Об этом сообщил Минпромторг в своем телеграм-канале.

Договоренности предполагают передачу 100% акций Renault Россия властям Москвы, а 67,69% акций АВТОВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ГК «Ростех».

В течение следующих шести лет Renault обязался выкупить обратно свою долю в АВТОВАЗе. Сделки получили одобрение Федеральной антимонопольной службы.

«Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости „АВТОВАЗа“ и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В марте, как и многие зарубежные компании, Renault приняла решение о приостановке своей деятельности в России. Московский завод бренда временно перестал работать.

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