Российские активы Renault переходят государству. На заводе возобновят производство «Москвичей»

Группа Renault подписала соглашения о передаче своих российских активов России и Правительству Москвы. Об этом сообщил Минпромторг в своем телеграм-канале.

Договоренности предполагают передачу 100% акций Renault Россия властям Москвы, а 67,69% акций АВТОВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ГК «Ростех».

В течение следующих шести лет Renault обязался выкупить обратно свою долю в АВТОВАЗе. Сделки получили одобрение Федеральной антимонопольной службы.

«Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости „АВТОВАЗа“ и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В марте, как и многие зарубежные компании, Renault приняла решение о приостановке своей деятельности в России. Московский завод бренда временно перестал работать.