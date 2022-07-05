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Собянин: Москва перейдет на электробусы в течение пяти-шести лет

Денис Ламехов
Сегодня в 20:36

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о перспективах электрического общественного транспорта в столице. Его слова передает ТАСС.

«Из общемировых трендов понятно, что Москва будет переходить на электротранспорт. Я думаю, что в течение пяти-шести лет в Москве в основном будут ходить электробусы и это будет город номер один по количеству электрического транспорта», — заявил градоначальник.

Собянин добавил: «Все, что мы делаем, — это масштаб мирового уровня». Он также высказался об электротранспорте в городе в целом. «Я уверен, что лет через пять-семь количество электромобилей в Москве будет уже приличное и дальше будет только нарастать и нарастать. Это очень важно для экологии и технологий», — заявил мэр.

В конце июля 2021 года РБК со ссылкой на Росстат сообщил, что в 2020-м в столице работали 592 электробуса — это порядка 5,5% всех маршрутов, что чуть меньше общеевропейского уровня: в 2020 году в странах Евросоюза (не только в столицах) электробусы занимали долю в 6,1% от общего числа автобусов.

В декабре 2021 года количество электробусов в Москве достигло тысячи. Зеленой можно считать примерно шестую часть парка «Мосгортранса», писала «Российская газета».

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