На бывшем заводе Renault в Москве будут выпускать электромобиль «Москвич»

На бывшем заводе Renault в Москве начнут выпускать электромобиль «Москвич». Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться „Москвич“. Хочу подчеркнуть, что это будет не просто „Москвич“, это будет „Москвич“ на электродвигателе», — сказал он.

По его словам, с 2040 года практически все автомобили в мире будут ездить с электродвигателями.

16 мая стало известно, что группа Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов России и правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на московском заводе Renault вновь начнут производить легковые автомобили под брендом «Москвич».