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Google начнет автоматически удалять данные о посещении пользователями клиник для абортов

Виктория Шанина
Сегодня в 10:26

Компания Google внедрит новую функцию для большей конфиденциальности пользователей на фоне решения Верховного суда США об отмене федерального права женщин на аборты. Об этом сообщает Variety.

Новая функция — автоматическое удаление данных о местоположении пользователей, которые посетили «особенно личные» медицинские учреждения, включая клиники для абортов. Обновление начнет работать в ближайшие недели.

«Мы понимаем, что люди полагаются на Google в вопросах обеспечения безопасности своих персональных данных. Мы давно над этим работаем, и сегодня делимся дополнительными шагами, которые предпринимаем для защиты конфиденциальности пользователей в сфере проблем со здоровьем», — заявила старший вице-президент Google Джен Фицпатрик.

Она добавила, что, помимо клиник для абортов, удалены будет данные о посещении консультационных центров, учреждений для жертв домашнего насилия, рехабов, центров фертильности, клиник, помогающих с лишним весом, и косметологий.

В конце июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. Теперь вырабатывать нормы о праве на аборт нужно будет на уровне отдельных штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее уже пытались значительно ужесточить данные нормы.

Через несколько минут после оглашения решения суда генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов. Ожидается, что прерывание беременности окажется под запретом полностью или частично в более чем 20 американских штатах.

Решение Верхновного суда столкнулось с жесткой критикой, крупные американские компании и знаменитости публично высказываются о несогласии с ним. Ряд корпораций, включая Tesla, Netflix, Amazon и Apple, объявили о своей готовности оплатить расходы сотрудниц на поездки для абортов, если в их штатах процедура запрещена. Билли Джо Армстронг из Green Day сказал, что планирует отказаться от американского гражданства. А здесь можно почитать, как на решение отреагировали пользователи соцсетей.

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