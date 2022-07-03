Google начнет автоматически удалять данные о посещении пользователями клиник для абортов

Компания Google внедрит новую функцию для большей конфиденциальности пользователей на фоне решения Верховного суда США об отмене федерального права женщин на аборты. Об этом сообщает Variety.

Новая функция — автоматическое удаление данных о местоположении пользователей, которые посетили «особенно личные» медицинские учреждения, включая клиники для абортов. Обновление начнет работать в ближайшие недели.

«Мы понимаем, что люди полагаются на Google в вопросах обеспечения безопасности своих персональных данных. Мы давно над этим работаем, и сегодня делимся дополнительными шагами, которые предпринимаем для защиты конфиденциальности пользователей в сфере проблем со здоровьем», — заявила старший вице-президент Google Джен Фицпатрик.

Она добавила, что, помимо клиник для абортов, удалены будет данные о посещении консультационных центров, учреждений для жертв домашнего насилия, рехабов, центров фертильности, клиник, помогающих с лишним весом, и косметологий.

В конце июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантируют право на аборт. Теперь вырабатывать нормы о праве на аборт нужно будет на уровне отдельных штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее уже пытались значительно ужесточить данные нормы.

Через несколько минут после оглашения решения суда генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов. Ожидается, что прерывание беременности окажется под запретом полностью или частично в более чем 20 американских штатах.

Решение Верхновного суда столкнулось с жесткой критикой, крупные американские компании и знаменитости публично высказываются о несогласии с ним. Ряд корпораций, включая Tesla, Netflix, Amazon и Apple, объявили о своей готовности оплатить расходы сотрудниц на поездки для абортов, если в их штатах процедура запрещена. Билли Джо Армстронг из Green Day сказал, что планирует отказаться от американского гражданства. А здесь можно почитать, как на решение отреагировали пользователи соцсетей.