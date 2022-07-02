«Ты полюби меня так, чтобы не было больно / Чтоб было больно не хочется / Прятаться в днях сигаретных и ночах алкогольных / И ждать когда это кончится», — поет лирическая героиня.

Виртуальные артисты Парнишка и Сестренка выпустили совместный трек «Больно». Послушать его можно здесь .

Парнишка — виртуальный артист, исполняющий романтический инди-поп о молодости и любви. Его дебютный альбом вышел в прошлом году, «Афиша Daily» не раз называла артиста любимым поп-фрешменом, а сингл «Цветочки» охарактеризовала как потенциального покорителя чартов.

Сестренка — второй проект того же автора. Он был запущен на призовые с фестиваля New/Open. В группе «ВКонтакте» Сестренка называет Парнишку старшим братом.