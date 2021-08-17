Ильич и Софья Таюрская исполняют славянский рейв в компании Славы Марлоу, Платина не стал ждать Канье и выпустил альбом раньше него, Скриптонит заколлабил с Lovv66: рассказываем, что произошло с музыкой за прошедшую неделю.

Роберт Плаудис — рижский трэп-визионер, который на пару OG Buda радикально раскрепостил русский рэп, навязав слушателям незабываемые строчки о «курении жирного члена». Выдержав творческую паузу в два года (возможно, вынужденную: привет, карантин в Европе) и проотсутствовав в инфополе, Платина триумфально (иначе не сказать!) вернулся с не менее вычурными песнями, чем раньше. Его стиль сегодня — отстраненность с оглядкой на Playboi Carti, ломаные мелодии в духе PC Music и абсолютная непохожесть на местных конкурентов. Кажется, самый передовой рэп на русском звучит именно так.

Британцы Jungle выпустили третий альбом, соблюдая начатую еще восемь лет назад традицию — союз танцевального фанка и интеллигентной соул-музыки. Звучит очень чисто, филигранно, но довольно тоскливо в контексте всей дискографии группы — если собрать все три пластинки, то единственное, чем они будут радикально отличаться, так это цветом обложек: все работает на тех же настройках, что и раньше, — и как будто творческая схема работы Jungle созрела для пересборки.

Little Big еще на заре карьеры успешно анимировали и экспортировали восточнославянский треш, но сейчас Ильич, Софья Таюрская, а также Слава Марлоу довели до терминального пика понятие «лубок» и поместили его в беспощадный рейв — получился по-хорошему бестолковый трек для пьяных танцполов. Случится ли из этого какой‑то обширный поп-тренд — главная интрига!

Скриптонит уже во второй раз записался с ростовской трэп-звездой Lovv66 — еще одним проводником идей Playboi Carti. Это традиционный репрезент в стиле «ответ невидимым хейтерам», записанный поверх бита в духе продюсера F1lthy — скрипящие синты битмейкера можно услышать на последнем альбоме (угадайте, кого?) Playboi Carti.

У нашего любимого поп-фрешмена Парнишки вышел еще один трек для лета (вернее, того, что от него осталось), кнопки с сердечком, кнопки «прибавить громкость» на колонке и рипита в наушниках.

MC Сенечка залетел на фит к группе Tapenight — мечтательный трек во имя загородного чилла где‑нибудь на природе с друзьями, вдали от суеты.