В свежем дайджесте — новый трек Хаски, фит Скриптонита с хитмейкером из топа чартов, страшно прилипчивый жуков-поп и другие песни, которые мы слушаем на этой неделе — и советуем вам.

Главное событие — альбом Скриптонита, который и вышел внепланово (из‑за ошибки Apple Music он оказался доступен в ряде стран раньше срока — пришлось сдвинуть и релиз), и получился будто бы легковесным на фоне прошлогоднего монолитного «2004»: это 15 рэп-тренировок в разных дисциплинах от мастера. Получилось без заявок на трофеи, но на фоне большинства коллег по жанру все равно недурно.

Помимо альбома у Скриптонита еще вышел фит с артистом Andro, который, вообще-то, пишет песни для чартов и досуга с дымом, но в скриптонитовской вселенной весь дым рассеялся, и появилась магия. Оказалось, что Andro удивительным образом гармоничен на фите как с условным Jony, так и со Скриптонитом.

Другая рэп-новость: новая песня Хаски, для которой работает все тот же описательный аппарат, что и всегда (например, определение «русская хтонь»). Но все равно интересно!

К новостям жуков-попа: если песня «Цветочки» исполнителя по имени Парнишка не появится в чартах, то мы окончательно разочаруемся в музыке оттуда. Потому что для покорения вершин есть все: прилипчивая мелодия с расчетливой грустинкой и немудреный текст про любовь. Понятно, что на словах это выглядит как очередной хит по трафарету от расчетливого карьериста, но у Парнишки явно получается подавать затертые, казалось бы, фишки с авторским обаянием.

О главном русском альбоме недели (месяца? полугодия?) Коля Овчинников написал исчерпывающий текст, к которому сложно что‑либо добавить. Если еще не читали о новом альбоме DenDerty, делайте это незамедлительно. И слушайте его — он и правда хорош!