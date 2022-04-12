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Против увольнения Константина Райкина выступила Анна Чиповская

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:43

Российская актриса Анна Чиповская, известная по фильмам «Чистое искусство» и «Маша», выступила против увольнения Константина Райкина с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств, известной как Театральная школа Константина Райкина, об этом сообщил журнал «Театр».

«Я понимаю, что истинного художественного руководителя уволить невозможно. Он был, есть и останется авторитетом, учителем, нравственным камертоном, он был, есть и останется человеком, за которым люди готовы идти и ради которого поступают в ВШСИ», — сказала актриса.

Чиповскую поддержал и актер театра «Сатирикон» Даниил Пугаев. Он назвал ВШСИ без Райкина, педагогов и студентов «просто зданием, из „стекла и металла“».

Ранее ректор вуза Анатолий Полянкин снял Райкина с должности. Студенческий совет назвал это решение «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Учащиеся вуза призвали Рособрнадзор «обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

«Он [Полянкин] убрал это название, убрал меня, убрал должность худрука. Просто теперь нет такой должности. Ему все равно, что будет, он хочет это прибрать к рукам, как некую недвижимость», — прокомментировал ситуацию Райкин.

Райкин намерен оспорить решение ректора в суде. Он уверен, что на его стороне «такая очевидная правота». «Это результат моей 50-летней педагогической деятельности. Я на этой дороге много чего сделал», — отметил бывший худрук.

По его словам, Полянкин «на себе замкнул все вопросы художественные, потому что знает, как к нему плохо относятся и педагоги, и студенты». «Он вообще не появляется в институте, не видел ни одной работы, не заходит уже больше двух лет», — добавил Райкин.

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