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«Кинопоиск» снимет сериал по мотивам роликов о «русской кибердеревне»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

«Кинопоиск» разрабатывает сериал «Кибердеревня», который будет основан на серии роликов ютьюб-канала Birchpunk. Старт съемок запланирован до конца 2022 года, рассказали «Афише Daily» представители стриминга.

Это будет сайфай-комедия из десяти серий, которая расширит вселенную «русской кибердеревни». Режиссер Сергей Васильев расскажет историю фермера Николая, живущего с семьей в кибердеревне на Марсе. Он спокойно ведет свое роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает глава большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни новый завод.

В каждой новой серии персонажи и зрители окажутся в новой уникальной локации, а в кадре появятся больше 100 роботов и дронов, 50 видов космотехники и 10 новых миров, в которых зритель увидит уже знакомых героев вселенной Birchpunk.

«Мы создаем мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство… Это как если бы в одном сценарии сошлись „Любовь и голуби“ и „Звездные войны“. Считаем, что лучшего дома для нашего проекта не найти», — сказали продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов, возглавляющие студию «Место силы».

Студия Birchpunk стала известна после вирусного ролика о кибердеревне, выпущенного в ноябре 2020 года. Тогда на видео обратил внимание и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав его талантливым и точно передающим русский характер.

На пике популярности авторы сериала выпустили отдельный псевдодокументальный фильм про русский межпланетный плацкарт и сняли новогодний сиквел.

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