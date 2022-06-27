В 2021 году в ДТП с участием электросамокатов погибли 20 россиян

20 человек погибли в ДТП с участием электросамокатов в 2021 году. Еще 704 человека получили травмы, рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

Наиболее опасными местами стали перекрестки, пешеходные переходы и выезды с прилегающих территорий — число инцидентов варьируется от 16% до 25%. Митрошин отметил, что одна десятая часть ДТП приходится на арендованные средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Каждая двадцатая авария происходила с участием электросамокатов, когда его пользователь находился в состоянии опьянения. Двое из трех погибших приходятся на СИМ мощностью электродвигателя от 250 ватт до 4 киловатт.

По словам Митрошина, проект постановления по внесению изменения в ПДД в отношении СИМ уже готов, а согласование прошло более года назад.

В марте Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. 1 июня власти Петербурга предложили сократить количество устройств в центральных районах города.