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В Петербурге предложили уменьшить число электросамокатов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:17

В Петербурге станет меньше электросамокатов. Городской комитет по транспорту предложил сократить число устройств в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, сообщила «Бумага» со ссылкой на ГЦУП.

В этих районах предполагается оставить только 35% транспортных средств. Остальные электросамокаты переместят в спальные районы. «Нашу инициативу поддерживают сервисы проката, но пока она в стадии обсуждения», — отметили в ГЦУП.

По мнению авторов предложения, перемещение электросамокатов в спальные районы позволит позволит разгрузить центральную часть города. Кроме того, станет решением проблемы невостребованности значительной части электросамокатов.

В марте Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Российские власти уже несколько лет пытались ввести законодательное регулирование электросамокатов. Еще в 2019 году Минтранс предложил включить в ПДД новое понятие — «средства индивидуальной мобильности», к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.

В июне 2021-го Совет по правам человека выдвинул инициативу оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности. До сих пор их приравнивали к пешеходам.

В октябре МВД и Минтранс предложили внести в Правила дорожного движения изменения для электросамокатов. Максимальную скорость, разрешенную для катания россиянам, решили ограничить 25 километрами в час, а вес транспортного средства — 35 килограммами.

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