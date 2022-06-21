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Минкульт: последние работы из собрания Эрмитажа вернулись из Европы. Среди них — полотно Тициана

Денис Ламехов
Сегодня в 21:13

Последние художественные работы из коллекции Эрмитажа, которые предоставлялись для европейских выставок, вернулись в Россию. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

В Петербург были доставлены полотна «Портрет молодой женщины» и «Искушение». Любимова не назвала имен художников, но сообщила, что их показали в рамках экспозиции «Тициан и образ женщины» в Палаццо Реале в Милане.

«Газета.ru» уточняет, что первая работа принадлежит кисти самого Тициана Вечеллио, автор второй — еще один мастер Возрождения Джованни Кариани (настоящее имя — Джованни Буси).

11 апреля в петербургский музей вернулись работы Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Элизабет Виже-Лебрен — они также выставлялись в Италии и были задержаны в Финляндии. Почти одновременно произведения Василия Кандинского, Михаила Нестерова, Николая Ярошенко получила Третьяковская галерея, их также задерживала финская таможня.

5 мая коллекция братьев Морозовых вернулась в Россию из Франции. 67 работ мастеров начала XX века были выставлены в парижском фонде Louis Vuitton.

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