Последние художественные работы из коллекции Эрмитажа, которые предоставлялись для европейских выставок, вернулись в Россию. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

В Петербург были доставлены полотна «Портрет молодой женщины» и «Искушение». Любимова не назвала имен художников, но сообщила, что их показали в рамках экспозиции «Тициан и образ женщины» в Палаццо Реале в Милане.