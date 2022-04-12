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Задержанные в Финляндии картины из Третьяковской галереи вернулись в музей в сохранности

Денис Ламехов
Сегодня в 13:01

Работы из коллекции Третьяковской галереи, задержанные финской таможней на пути в Россию, прибыли в музей в целости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова сообщила: «Изменений сохранности не обнаружено». Она добавила, что произведения перевозились специальным транспортом: «При погрузке, разгрузке, при самом путешествии все находится в абсолютно стабильном состоянии и стабильном климате».

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова подтвердила сохранность работ. «Сейчас будут оформлены документы и, согласно действующему регламенту, мы отчитаемся о результатах возврата перед учредителем — Минкультуры», — отметила она.

Сотрудники музея распаковали четыре произведения: «Москва. Красная площадь» Василия Кандинского, «Заключенный» Николая Ярошенко, «Явление отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, а также работа из коллекции подмосковного музея-заповедника «Абрамцево» — «Интерфакс» не сообщает о ее авторе или названии.

4 апреля стало известно, что из‑за санкций ЕС на финской границе застряли три груза с произведениями из собраний российских музеев. 8 апреля МИД Финляндии разрешил вернуть России задержанные работы.

Они были частью двух выставок в Италии. Это «Форма бесконечности» в Музее современного искусства в Удине, для которой были привезены работы из Третьяковской галереи и Музея Востока, а также «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» в миланской Галерее Пьяцца Скала с экспонатами из Эрмитажа и музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск», «Гатчина».

Также в числе работ оказались произведения из ГМИИ им. Пушкина — они прибыли из Японии, с выставки в городском музее Тиба.

Произведения из собрания Эрмитажа вернулись в музей вчера, 11 апреля. В составе груза — работы авторства Антонио Кановы, Жана Огюста Доминика Энгра, Элизабет Виже-Лебрен, Джулио Карлини и других мастеров.

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