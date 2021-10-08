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Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса

Виктория Шанина
Сегодня в 12:06

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом сообщается в твиттере «Нобелевки».

Премию Муратову и Рессе вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», — рассказал Дмитрий Муратов изданию «Подъем».

Муратов был одним из основателей «Новой газеты», он руководит ей уже около 24 лет. Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, получившим Нобелевскую премию мира, отмечает РБК. Однако награда вручалась гражданам СССР – физику-теоретику и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту Михаилу Горбачеву.

«С момента основания в 1993 году „Новая газета“ публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России. Оппоненты „Новой газеты“ отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы, покуда это соответствует профессиональным и этическим стандартам журналистики»
глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен

«Муратов переведет часть Нобелевской премии (около $1,14 млн) в фонд „Круг добра“, помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями», — пишет телеграм-канал «Новой газеты».

Мария Ресса — гендиректор новостного агентства Rappler, который она основала в 2011 году. До этого она около 18 лет работала корреспондентом CNN и занимала руководящие должности в редакциях телеканала в Маниле и Джакарте. В 2018 году Ресса была включена в список Time, где собраны журналисты со всего мира, борющиеся с фейками.

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