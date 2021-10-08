Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка Мария Ресса

Премию Муратову и Рессе вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

«Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», — рассказал Дмитрий Муратов изданию «Подъем».

Муратов был одним из основателей «Новой газеты», он руководит ей уже около 24 лет. Дмитрий Муратов стал первым гражданином России, получившим Нобелевскую премию мира, отмечает РБК. Однако награда вручалась гражданам СССР – физику-теоретику и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту Михаилу Горбачеву.