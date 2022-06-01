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Дмитрий Муратов выставил на аукцион медаль Нобелевской премии мира

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:09

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил на аукцион медаль Нобелевской премии мира. 20 июня ее продадут на торгах Heritage Auctions в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС.

Всю выручку от продажи медали Муратов пообещал перевести на благотворительность — в международный фонд ЮНИСЕФ. Он надеется, что организация с их помощью будет помогать детям-беженцам с Украины.

Аукцион пройдет в медиацентре The New York Times на Манхэттене. Текущая цена лота составляет 6250 долларов. Повысить ставку на него можно уже сейчас на сайте аукционного дома, шаг — 250 долларов.

О желании Муратова продать нобелевскую медаль стало известно в марте. Тогда журналист заявил, что хочет на вырученные деньги помочь пострадавшим от военных действий украинцам.

Нобелевский комитет присудил Дмитрию Муратову премию мира в 2021 году. Он делит ее с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Денежную часть премии Муратов передал благотворительным организациям.

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