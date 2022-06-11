В московском Беляево уничтожили мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова

Мурал закрасили по инициативе ГБУ «Жилищник» района Коньково, отвечающего за капремонт. Инициативная группа пыталась сохранить стихограмму, но это ни к чему не привело.

Мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова , нарисованный на торце жилого дома в московском районе Беляево, был закрашен в ходе капитального ремонта. Об этом пишет «Горький» со ссылкой на участницу инициативной группы по защите этого артефакта Анну Горскую.

Глава муниципального округа Коньково Сергей Малахов заявил, что решение закрасить мурал было принято «непосредственно общим собранием собственников дома». Знакомый Горской жилец дома говорит, что ничего не слышал про «общее решение», а судьба мурала — последнее, что беспокоило жильцов.

Мурал был расположен на торце дома по адресу улица Профсоюзная, 102/47, рядом с метро «Беляево». Граффити было создано в 2014 году художником Сергеем Овсейкиным, во время фестиваля «Лучший город земли», который проводил Департамент культуры города Москвы. В основе рисунка — стихограмма «АЯ» поэта и художника-концептуалиста Дмитрия Пригова, который жил в Беляево и создавал в своих произведениях поэтический образ района.

Впервые мурал оказался под угрозой быть уничтоженным из‑за капитального ремонта в мае 2020 года. Тогда местным жителям и активистам удалось сохранить работу. Управа района Коньково начала процедуру принятия мурала на баланс, а главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов обратился с официальным письмом в столичный Департамент ЖКХ с рекомендацией оставить изображение.

Как уточняет «Горький», осенью 2020-го активистов заверили, что, если мурал все же закрасят в ходе капремонта, подрядчик официально заключит с автором работы договор на создание новой стихограммы. Овсейкин говорит, что до настоящего времени с ним никто по этому поводу не связывался.