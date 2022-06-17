В московском Беляево уничтожили половину мурала «АЯ», созданного на основе стихограммы поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова и ставшего одной из достопримечательностей района. «Афиша Daily» разобралась в судьбе мурала и в том, что район потеряет в случае его исчезновения.

Что это за объект? Мурал «АЯ» в Беляево на улице Профсоюзная, 102/47, появился в 2014 году. Его создали по инициативе* московского Департамента культуры во время фестиваля «Лучший город Земли». Авторы мурала — группы художников Comeon Crew и Zukclub. Граффити основано на стихограмме (вид визуальной поэзии) «АЯ» Дмитрия Пригова — одного из основоположников московского концептуализма. Поэт жил в Беляево, на улице Академика Волгина, с 1965 по 2007 год и создал миф района. В фантастико-краеведческом эссе «Беляево 99 и навсегда» Пригов писал: «Надо сказать, регулярно в течение многих лет целые депутации приходят ко мне и просят принять титул герцога Беляевско-Богородского со всеми вытекающими из этого политическими и социальными последствиями, с признанием полного и неделимого суверенитета нашей славной земли Беляево. И она, поверьте, достойна этого». Поэт водил по району экскурсии для местных жителей, проводил выставки и перформансы. Беляево — место, где в разное время жили Илья Кабаков, Эрик Булатов, Борис Гройс и многие другие поэты и художники. А еще это переломная точка для русского неофициального искусства: 15 сентября 1974 года на пустыре в Беляево прошла «Бульдозерная выставка», с которой началось его мировое признание. Кто захотел, чтобы мурал исчез? Независимый муниципальный депутат округа Коньково Ольга Прудлик рассказала «Афише Daily»: «В этом доме живет женщина, нотариус, которая купила квартиру на первом этаже, превратила ее в нежилое помещение и захотела сделать себе отдельный вход. Она хочет, чтобы вокруг было красиво: это ведь непрезентабельно, когда алкаши собираются у нее на лестнице. А их в этом месте очень много. Женщина долго пыталась чего‑то добиться через Мосжилинспекцию, где ей сказали: проводите общее собрание. Она его провела, сама написала протокол, с которым, видимо, согласились люди, и в котором написано, что нужно провести косметический ремонт фасада и подъездов. Другой житель дома рассказал, что на собрании они убрали строчку о закраске мурала и что обговаривалось, как важно сохранить это наследие».

© Кирилл Головкин

С той самой инициаторкой проведения собрания поговорила активистка и краеведка Анна Горская, с 2013 по 2022 год работавшая в беляевском Музее-библиотеке Николая Федорова. Содержание разговора она пересказала* в посте: «Оказалось, что закраска граффити — и правда инициатива их общего собрания, подтвержденная протоколом от 22 января 2022 года. Этот протокол моя собеседница, у которой тут же, прямо в этом доме находится нотариальная контора, мне не дала, но процитировала из него решение „ликвидировать буквы АЯ при капитальном ремонте дома“, принятое, как она сказала, почти единогласно, всего с несколькими голосами против. По ее словам, жители дома долго добивались капитального ремонта, но всякий раз получали ответ, что тот невозможен из‑за мурала. В итоге собственники провели общее собрание, где в повестке значилась также закраска „АЯ“, собрали подписи во всех подъездах, и теперь „АЯ“ больше нет, а ремонт начался. Также жители дома с бывшим муралом выступают резко против восстановления рисунка в рамках сметы капитального ремонта. Поскольку в соответствующем фонде имеются их отчисления, они не хотят тратить их на „буковки“, гораздо важнее — замена „третьих дверей в каждом подъезде“ . В принципе, против возвращения „АЯ“ актив дома не возражает, но требует, чтобы этому предшествовало новое общее собрание, на котором им докажут, что на восстановление мурала пойдут только средства, никак не связанные с капитальным ремонтом».

«Мне передали, что „жильцы смотрели в интернете, это какой‑то малоизвестный поэт, наверное, это просто была попытка создать какую‑то местную достопримечательность“».

Как развивались события вокруг мурала Первые попытки закрасить «АЯ» произошли еще в мае 2020 года. Тогда на ситуацию обратила внимание Ольга Прудлик. Летом местные жители смогли отстоять мурал, но в сентябре того же года за его уничтожение выступила Москомархитектура, заявив, что он не соответствует требованию «популяризации выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства». В конце концов за граффити вступился главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, и опасность его уничтожения на время отступила. 11 июня 2022 года Анна Горская сообщила, что в доме на улице Профсоюзная, 102/47, начался ремонт фасада и половина граффити уже закрашена. 12 июня, в воскресенье, агентство городских новостей «Москва» опубликовало заметку, где процитировало пресс-релиз Фонда капитального ремонта Москвы. В этом сообщении ведомство утверждает, что работы по капитальному ремонту фасада проводятся «на основании протокола общего собрания собственников», а также то, что мурал вернут, дизайн-проект уже согласован, а к восстановлению привлекут авторов граффити. При этом, как рассказала «Афише Daily» Анна Горская, художнику Сергею Овсейкину, нарисовавшему мурал в 2014 году, пока никто не написал. В пресс-релизе говорится, что мурал вернется до 21 декабря 2025 года. При этом в телеграм-канале агентства «Москва» утверждается, что граффити восстановят до 12 августа 2022 года. В среду, 15 июня, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов опубликовал в своем телеграм-канале пост, где заявил, что видел все сообщения про ситуацию вокруг «АЯ», процитировал тот же пресс-релиз Фонда капитального ремонта и отметил: «Мы на связи с коллегами и ждем хороший финал этой истории».

© Кирилл Головкин

Ремонт все же плановый или капитальный? «Обычно, если здание не аварийное, районный «Жилищник» не занимается капитальным ремонтом. Его делают строительные фирмы, которые получают заказ через тендеры. Затем за домом закрепляют муниципального депутата — он контролирует выполнение работ и подписывает документ об их открытии. «Ничего этого не было. Просто так капитальный ремонт проводиться не может. Однако в управе говорят, что действительно идет капитальный ремонт», — рассказывает Ольга Прудлик. «Для нас это на самом деле очень удачно, потому что если торец замазывают в рамках планового ремонта, у них есть деньги ровно на окраску и шпаклевку. А капитальный ремонт — это совсем другие сметы. У них хватит денег перезаключить договор с Сергеем Овсейкиным», — отмечает Анна Горская. А это вообще законно? В 2018 году в Москве утвердили регламент, согласно которому муралы можно наносить только с разрешения Москомархитектуры. Произведения, появившиеся до этого, оказались вне закона. В 2020 году инициативная группа, в которую входят муниципальные депутаты Тропарево-Никулино, Черемушек, Коньково, сотрудники Фонда Пригова, архитекторы, художники и бывшие сотрудники галереи «Беляево», участвовавшей в появлении мурала, направили в управу района Коньково обращение и попросили зарегистрировать граффити. Ведомство подало пакет документов в Москомархитектуру, балансодержателем произведения должен был стать ГБУ «Жилищник» района Коньково. Нынешний правовой статус мурала неизвестен. Что будет теперь? «Нам нужно добиться, чтобы текущие работы закончили и выполнили рекомендацию Кузнецова о восстановлении мурала. Мы договорились, что швы будут ремонтироваться, все будет замазано, но потом граффити будет нарисовано заново, и контракт по восстановлению будет заключен с тем, кто его наносил. Подрядчик по капитальному ремонту, с которым мы договаривались о восстановлении мурала, говорил, что подал заявление на расторжение договора в 2021 году. Сейчас я, наконец, вышла на тех, кто производит работы, и оказалось, что это та же компания. Подрядчик сказал, что Фонд капитального ремонта отказался расторгать договор и что его обещания по воссозданию мурала после ремонта остались в силе . Единственное, чего мы хотим, — заставить управу зарегистрировать этот мурал и заново его нанести. Я думаю, что они могут найти 800 тысяч на то, чтобы восстановить граффити, для Москвы это небольшие деньги. У нас уже сломали кинотеатр «Витязь», превратили его в обычный торговый центр. Еще и Пригова у нас отняли. Этот дом находится около метро, это центральное место на основном перекрестке района. Беляево считается районом интеллигенции, у нас много институтов. «АЯ» добавлял харизматичность и так интеллигентному району», — говорит Ольга Прудлик.

Кирилл Головкин Автор телеграм-канала «Это Беляево»

Я не склонен преувеличивать значимость этого мурала для местных жителей. О том, что стихограмму начали закрашивать, я прочитал в «Архитектурных излишествах», паре городских изданий и сторис у журналистов и художников. А вот в народном паблике «Подслушано в Коньково и Беляево» об этом не написали. И мои друзья, живущие здесь, тоже ничего не постили. К сожалению, миф о Герцоге Беляевском по-прежнему более популярен за границами района, чем внутри. Да, здесь есть небольшое сообщество, которое работает с локальной идентичностью и которое, кстати, уже билось за стихограмму в 2020 году. Но это человек десять-пятнадцать. Для обычного коньковца или беляевца родной район — это пруды, Яблоневый сад, «Ашан» и прочие понятные вещи. А Пригов — это все-таки концептуализм, это сложное искусство. Если нарисовать его работу на стене девятиэтажного дома, она не станет понятней и ближе. Конечно, есть те, кто переживает из‑за ситуации с граффити, но к серьезной коллективной травме его исчезновение точно не приведет . Мои слова не отменяют и того, что стихограмма «АЯ» — отличная достопримечательность. О ней есть что рассказать, она большая и красивая — короче, идеальная точка для экскурсионного маршрута. К тому же по-своему уникальная: где еще в Москве найти 25-метровую копию произведения художника-концептуалиста? При всей моей любви к родному району, здесь не так много действительно впечатляющих объектов, которые хочется показать гостю. Потерять один из них навсегда было бы очень грустно. «Афиша Daily» направила запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по архитектуре и градостроительству и управу района Коньково. В Департаменте отказались от комментариев, в Москомархитектуре сослались на пост Сергея Кузнецова, остальные ведомства на момент публикации материала нам не ответили.

Подробности по теме Летние прогулки по Москве: 5 отличных маршрутов за пределами центра Летние прогулки по Москве: 5 отличных маршрутов за пределами центра