Logic выпустит новый альбом в июле и закончит карьеру, чтобы стать хорошим отцом

Рэпер Logic заявил, что его шестой студийный альбом «No Pressure» выйдет 24 июля и станет для него последним — музыкант хочет больше времени уделять семье и своему новорожденному сыну.

«Это было великолепное десятилетие. Теперь пришло время стать великолепным отцом», — написал он в своем твиттере.

Что касается альбома, в конце прошлого года Logic пообещал, что тот «много всего расскажет о по-настоящему крутом дерьме», но в основном о жизни рэпера, но звучать будет как современный хип-хоп, а не в стиле старой школы.