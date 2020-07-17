Logic выпустит новый альбом в июле и закончит карьеру, чтобы стать хорошим отцом

Рэпер Logic заявил, что его шестой студийный альбом «No Pressure» выйдет 24 июля и станет для него последним — музыкант хочет больше времени уделять семье и своему новорожденному сыну.
«Это было великолепное десятилетие. Теперь пришло время стать великолепным отцом», — написал он в своем твиттере.
Что касается альбома, в конце прошлого года Logic пообещал, что тот «много всего расскажет о по-настоящему крутом дерьме», но в основном о жизни рэпера, но звучать будет как современный хип-хоп, а не в стиле старой школы.
Последний на данный момент альбом рэпера — «Confessions of a Dangerous Mind» — вышел в мае прошлого года. В записи некоторых треков для него приняли участие Эминем, Уилл Смит, Gucci Mane, G-Eazy, Wiz Khalifa и даже отец музыканта.
Ранее в том же году, в марте, выпустил инди-рок-альбом в качестве саундтрека к своей книге «Supermarket». The New York Times поместила ее на вершину своего списка бестселлеров, что стало первым подобным случаем в истории рэп-музыки.