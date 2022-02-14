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Logic опубликовал видеотизер новой композиции «Breath Control»

Денис Ламехов
Сегодня в 16:27

Американский хип-хоп-исполнитель Logic выложил видеотизер новой композиции «Breath Control». Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.

В клипе, который, как указано в аннотации, записан с единственного дубля, рэпер исполняет фрагмент трека в домашней студии. Сама песня еще не появилась на стриминговых площадках.

В 2020-м музыкант заявил, что вышедшая в июле того же года пластинка «No Pressure» станет последней в его карьере. Он добавил, что дальнейшую жизнь планирует посвятить семье.

Однако в июне 2021-го Logic выложил два новых трека: «Over You» под собственным именем и «Mafia Music» в рамках созданного совместно с Мэдлибом проекта MadGic. Спустя несколько дней рэпер сообщил, что возвращается в музыкальную сферу. Сейчас он готовит к выпуску альбом «Vinyl Days». Дата релиза пока неизвестна.

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