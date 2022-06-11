Завершились съемки сериала по The Last of Us

Завершились съемки сериала по видеоигре The Last of Us, которые продолжались около 11 месяцев. Об этом в твиттере сообщил сценарист и исполнительный продюсер шоу Крейг Мазин.

Как отметил DTF, обычно на производство уходит меньше времени. К примеру, финальный сезон «Игры престолов» сняли за 8,5 месяцев, а ее спин-офф «Дом дракона» — за 9-10.

Действие «The Last of Us» происходит через двадцать лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Попадая в человеческий организм, инфекция заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

В сериале снимаются Педро Паскаль («Мандалорец») в роли Джоэла, Нико Паркер («Дамбо») в роли Сары, Белла Рэмси («Игра престолов») в роли Элли, Мерл Дэндридж («Служба новостей») в роли Марлин, Гэбриел Луна («Агенты „Щ.И.Т.“») в роли Томми Миллера.

В декабре 2021-го к актерскому составу присоединился Ник Офферман в роли Билла. Спустя месяц стало известно, что в проекте также появится звезда «Эйфории» Сторм Райд, которая сыграет Райли.

Пилотную серию шоу снял российский режиссер Кантемир Балагов, известный по картинам «Дылда» и «Теснота». Оператором стала Ксения Середа, которая работала с Балаговым над «Дылдой», а также снимала сериалы «Хэппи-энд» и «Звоните ДиКаприо!».

Точная дата премьеры пока неизвестна, но директор по контенту HBO Кейси Блойс говорил, что сериал выйдет в 2023 году.